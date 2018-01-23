93% испанских болельщиков считают Месси лучшим игроком в истории футбола

Теги лионель мессибарселона

93% испанских болельщиков считают Месси лучшим игроком в истории футбола93% испанских болельщиков считают форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

Такие данные были получены в результате проведенного опроса в телепередаче "TVE Estudio Estadio". Назвать аргентинца лучшим футболистом всех времен отказалось только 7% опрошенных.

Отметим, что телепередача "TVE Estudio Estadio" известна своей промадридской направленностью.

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комментарии
РМ

скорее 97% каталонских болельщиков.

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2 Атлетико Мадрид 20 43
3 Валенсия 20 40
4 Реал Мадрид 19 35
5 Вильярреал 20 34
6 Севилья 20 32
7 Сельта Виго 20 28
8 Эйбар 20 28
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10 Жирона 20 27
11 Бетис 20 27
12 Атлетик Бильбао 20 26
13 Леганес 19 25
14 Эспаньол 20 24
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