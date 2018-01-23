93% испанских болельщиков считают Месси лучшим игроком в истории футбола

93% испанских болельщиков считают форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

Такие данные были получены в результате проведенного опроса в телепередаче "TVE Estudio Estadio". Назвать аргентинца лучшим футболистом всех времен отказалось только 7% опрошенных.

Отметим, что телепередача "TVE Estudio Estadio" известна своей промадридской направленностью.

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