95-летняя прабабушка Фабрегаса вылечилась от коронавируса

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95-летняя прабабушка Фабрегаса вылечилась от коронавируса

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас поделился радостной новостью о выздоровлении своей прабабушки, которая была заражена смертельно опасным коронавирусом COVID-19.

"Она победила коронавирус в 95 лет. Прабабушка сдала отрицательный тест. Она супергероиня. Всё это было бы невозможно без врачей и медсестёр, которые рискуют жизнью, но помогают в эти трудные времена", - написал испанский хавбек в твиттере.

Напомним, что люди пожилого возраста находятся в повышенной зоне риска среди заболевших коронавирусом. Большая часть умерших от инфекции относится к возрастной категории 65+.

32-летний Фабрегас в текущем сезоне сыграл за "Монако" 22 матча и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Фабрегас предложил "Монако" отсрочить выплату его зарплаты из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
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