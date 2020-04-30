95-летняя прабабушка Фабрегаса вылечилась от коронавируса

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас поделился радостной новостью о выздоровлении своей прабабушки, которая была заражена смертельно опасным коронавирусом COVID-19.

"Она победила коронавирус в 95 лет. Прабабушка сдала отрицательный тест. Она супергероиня. Всё это было бы невозможно без врачей и медсестёр, которые рискуют жизнью, но помогают в эти трудные времена", - написал испанский хавбек в твиттере.

Ha superado el coronavirus con 95 años. ¡Ayer el test salió negativo! Mi bisabuela es una superherína, pero nada de esto sería posible sin la ayuda de todxs lxs enfermerxs y doctorxs que se están dejando la vida en cada instante para que todos/as podamos estar mejor y pic.twitter.com/vjoZMOhd3X — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) April 29, 2020

Напомним, что люди пожилого возраста находятся в повышенной зоне риска среди заболевших коронавирусом. Большая часть умерших от инфекции относится к возрастной категории 65+.

32-летний Фабрегас в текущем сезоне сыграл за "Монако" 22 матча и сделал 3 ассиста.

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