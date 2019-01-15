95 процентов: в Польше назвали новый клуб Пентека, которым интересуются "Милан" и "Реал"
Польский нападающий "Дженоа" Кшиштоф Пентек близок к переходу в "Милан", сообщает журналист Przegladsportowy Томаш Влодарчик в своем твиттере.
"Ну что же. К концу недели Пентек на 95% в "Милане", - написал Влодарчик.
По некоторым данным, сумма трансфера составит 40-45 миллионов евро. Таким образом, миланский клуб выиграл борьбу за форварда у "Реала", который также им интересовался.
В нынешнем сезоне 23-летний Пентек провел 19 матчей в чемпионате Италии и забил 13 голов.
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