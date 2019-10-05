"Кристал Пэлас" вырвал победу над "Вест Хэмом"
В рамках 8-го тура АПЛ "Вест Хэм" проиграл "Кристал Пэлас".
Теперь "Кристал Пэлас" занимает четвертое место, а "Вест Хэм" остался на седьмой позиции.
"Вест Хэм" - "Кристал Пэлас" 1:2
Голы: Аллер, 54 - 1:0, ван Анхолт (пен), 63 - 1:1, Айю, 87 - 1:2
"Вест Хэм": Роберто, Огбонна, Диоп, Фредерикс, Крессуэлл (Сабалета, 84), Нобл, Лансини (Форнальс, 68), Райс, Фелипе Андерсон, Ярмоленко (Уилшер, 78), Аллер.
"Кристал Пэлас": Гуаита, Кэйхилл, Уорд, Келли, ван Анхолт, Маккарти (Таунсенд, 81), Шлупп, Куяте, Макартур, Заа, Айю (Бентеке, 90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|7
|16
|3
|Лестер Сити
|8
|14
|4
|Кристал Пэлас
|8
|14
|5
|Бернли
|8
|12
|6
|Арсенал Лондон
|7
|12
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|8
|Тоттенхэм
|8
|11
|9
|Челси
|7
|11
|10
|Борнмут
|7
|11
|11
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|12
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|14
|Астон Вилла
|8
|8
|15
|Вулверхэмптон
|7
|7
|16
|Саутгемптон
|7
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3