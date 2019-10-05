"Кристал Пэлас" вырвал победу над "Вест Хэмом"

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"Кристал Пэлас" вырвал победу над "Вест Хэмом"

В рамках 8-го тура АПЛ "Вест Хэм" проиграл "Кристал Пэлас".

Теперь "Кристал Пэлас" занимает четвертое место, а "Вест Хэм" остался на седьмой позиции.

"Вест Хэм" - "Кристал Пэлас" 1:2

Голы: Аллер, 54 - 1:0, ван Анхолт (пен), 63 - 1:1, Айю, 87 - 1:2

"Вест Хэм": Роберто, Огбонна, Диоп, Фредерикс, Крессуэлл (Сабалета, 84), Нобл, Лансини (Форнальс, 68), Райс, Фелипе Андерсон, Ярмоленко (Уилшер, 78), Аллер.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Кэйхилл, Уорд, Келли, ван Анхолт, Маккарти (Таунсенд, 81), Шлупп, Куяте, Макартур, Заа, Айю (Бентеке, 90).  

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