A Bola: "Локомотив" почти договорился с "Порту" о трансфере 29-летнего игрока

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A Bola: "Локомотив" почти договорился с "Порту" о трансфере 29-летнего игрока

"Локомотив" близок к приобретению форварда "Порту" Тикинью, утверждает A Bola.

По данным источника, клубы почти согласовали переход 29-летнего игрока. Сумма сделки может составить около 10-12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на нападающего также претендует московский "Спартак".

В минувшем сезоне футболист провел 48 матчей, отметившись 19 голами и 3 результативными передачами. Контракт игрока с "Порту" истекает летом 2021 года.

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