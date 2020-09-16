A Bola: "Локомотив" почти договорился с "Порту" о трансфере 29-летнего игрока
"Локомотив" близок к приобретению форварда "Порту" Тикинью, утверждает A Bola.
По данным источника, клубы почти согласовали переход 29-летнего игрока. Сумма сделки может составить около 10-12 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что на нападающего также претендует московский "Спартак".
В минувшем сезоне футболист провел 48 матчей, отметившись 19 голами и 3 результативными передачами. Контракт игрока с "Порту" истекает летом 2021 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
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|14
|Белененсиш
|27
|30
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|КД Тондела
|28
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|Маритиму
|28
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|Портимоненсе
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|Дешпортиво Авеш
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