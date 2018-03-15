А дома еще хуже: "Локомотив" крупно уступает мадридскому "Атлетико"

Московский "Локомотив" в четверг вечером проводил на "РЖД Арена" ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы. После поражения в Мадриде от "Атлетико" со счетом 0:3, для "железнодорожников" было делом чести дать бой команде Диего Симеоне на глазах собственных болельщиков. Отчасти это получилось в первом тайме, но не более того.

Конечно, и до игры мало кто верил в то, что подопечным Юрия Семина по силам ликвидировать фору в три пропущенных мяча в выездном матче. А когда "матрасники" открыли счет на 16-й минуте, все в этой паре стало понятно окончательно. Все же забить пять голов сегодняшнему "Атлетико" задача практически невыполнимая даже для сильнейших клубов Европы. А мяч был забит так: удалась гостям стремительная атака, Анхель Корреа сыграл в стенку с Коке, а затем получил мяч обратно, ушел от Лысова и, войдя в штрафную справа, выстрелил в дальний угол – 0:1.

"Локомотив" достаточно быстро организовал ответные выпады и вот уже Фарфан стрелял с линии штрафной под перекладину, но Вернер перевел мяч на угловой. После подачи атака "железнодорожников" продолжилась вторым темпом и Рыбус, выйдя на ударную позицию, ахнул метров с 30-ти прямо в угол ворота мадридского клуба. Голкипер "матрасников" был закрыт игроками, и момент удара прозевал – 1:1.

Забив по голу, команды сразу же снизили обороты, выжидая ошибку соперника. В результате игра перешла в позиционную борьбу, и вратари практически бездействовали. Запомнился лишь удар Хуанфрана из-за штрафной, после которого Коченков задел мяч пальцами, а затем сфера, лизнув перекладину, улетела за пределы поля.

Наверняка у Юрия Павловича был какой-то план на второй тайм, который он постарался донести игрокам "Локомотива" в перерыве. Но ему не суждено было сработать, так как уже в дебюте второй половины матча Сауль вывел "Атлетико" вперед. К слову, сам же Сауль разогнал атаку по центру и отпасовал налево Фелипе Луису. Полузащитник "Атлетико" показал бразильцу, что готов к обратной передаче, и тот не пожадничал. Сауль в касание с правой пробил точно в угол – 1:2.

Теперь гости уже могли играть на удержание счета, уделяя больше времени обороне. При этом команда Диего Симеоне не забывала выбегать в контратаки. В одной из них Томас отлично приложился к мячу с дальней дистанции, а Коченков с большим трудом вытащил мяч из девятки.

А затем случилось два события одновременно. Серьезную травму, спасая свою команду от гола, получил Филипе Луис и продолжить игру не смог. В это же время на поле появился главная звезда "Атлетико" Антуан Гризманн. Уже через несколько минут французский нападающий заработал пенальти и Фернандо Торрес ударом с "точки" увеличил преимущество гостей – 1:3.

О дальнейших событиях на поле писать особо нечего. Мадридский гранд еще дважды поймал команду Юрия Семина на контратаках, сделав счет неприличным для москвичей. Сначала случился провал в центре обороны "Локомотива", чем легко воспользовался Торрес, выйдя один на один с Коченковым. Своего шанса Фернандо не упустил. А затем Анхель Корреа здорово убежал по левому флангу, обыграл Рыбуса и выкатил мяч под удар Гризманну. Антуан мастерским парашютом закинул мяч в дальний угол – 1:5.

Лидер чемпионата России вроде бы и не опускал руки, но уж слишком разный нынче класс команд. "Атлетико" абсолютно заслуженно проходит в четвертьфинал и будет и дальше считаться одним из главных фаворитов турнира.

"Локомотив" – "Атлетико" – 1:5

Голы: А.Корреа, 16 – 0:1. Рыбус, 20 – 1:1. Сауль, 47 – 1:2. Ф.Торрес, 65, с пенальти – 1:3. Ф.Торрес, 70 – 1:4. Гризманн, 85 – 1:5.

"Локомотив": Коченков, Лысов, Чорлука (Пейчинович, 75), Кверквелия, Рыбус, И.Денисов, Ал-й Миранчук, Фарфан (Эдер, 46), Фернандеш, Ан-н Миранчук, Коломейцев (Тарасов, 63).

"Атлетико": Вернер, Хуанфран (Врсалько, 46), Годин, Хименес, Ф.Луис (Лукас, 62), Томас, Коке, Сауль (Гризманн, 61), Габи, А.Корреа, Ф.Торрес.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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