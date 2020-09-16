А если бы Месси ушел? Выделяем 5 игроков, которые могли бы заменить аргентинца в "Барселоне"

Месси остается, однако возможная потеря аргентинца означала бы ужасную головную боль для руководства каталонского клуба. "Блаугранас" остались бы без форварда, который гарантировал 50-60 голов в течение календарного года и самостоятельно решал судьбу матчей. 33-летний аргентинец, рекордсмен "Золотого мяча" с 6-ю наградами, считается лучшим игроком мира, поэтому Бартомеу пришлось бы вылезать из кожи, чтобы найти ему достойную замену. Marca решила помочь несчастному президенту, сократив потенциальный шорт-лист до пяти человек. Опираясь на цифры аналитического портала ScoutIT, мадридское издание определило футболистов, которые хотя бы частично конкурируют с Месси по следующим критериям: успешные переводы на фланг, точные передачи в финальную треть, реализация стандартов (пенальти, штрафные), удачные вертикальные пасы, ожидаемые голы (xG ) и ассисты (xA), результативность, прикосновения к мячу в штрафной соперника или выигранные единоборства. Возраст потенциального преемника Лео – от 18 до 30 лет. Еще один важный "фильтр" – не менее 15 полных матчей за сезон или 1350 сыгранных минут. В итоге испанским журналистам удалось оформить список из десяти кандидатов (Де Арраскаета, Неймар, Марез, Дибала, Пицци, Бергейс, Гнабри, Бруну Фернандеш, Санчо, Вернер), однако только пять имеют реальный шанс.

Месси vs Дибала

Атаман "Ювентуса" больше напоминает Месси по позиции на поле. 26-летний аргентинец, который находился на радаре скаутов каталонского гранда еще во времена "Палермо", обладает схожими показателями и передвигается практически идентичными зонами в большинстве матчей (91% совпадения). Интересно, что Дибала даже немного превосходит капитана сборной Аргентины по количеству выигранных единоборств и передач в последнюю треть. Впрочем, режиссеру 36-го Скудетто туринского клуба пришлось бы существенно улучшать собственную результативность, развивать навыки плеймейкера – это главное оружие в арсенале Лео, который записал себе в актив 25 голов и 21 ассист в Ла Лиге 2019/20. Работа Пауло – гораздо скромнее (11+11).

Месси vs Марез

29-летний вингер мог бы стать разменной монетой в переговорах "Манчестер Сити" с "Барсой". "Горожане", как говорят, хотели включить его в сделку, чтобы удешевить возможен трансфер Месси. Основная война разразилась вокруг клаусулы (700 млн евро), в итоге не стоило исключать ни один вариант развития событий, в частности, бартер. Марез хорошо работает с мячом, но сильно уступает аргентинцу средней цифрой удачных обыгрышей (1.6 - 5.5) и успешных единоборств (3.6 - 8.6). Алжирец – менее универсальный игрок, чем Лео, чаще всего атакует с правого края, хотя и обладает опытом выступлений на позиции "десятки". В прошлом розыгрыше Премьер-лиги Марез отметился 11-ю мячами и 9-ю ассистами.

Месси vs Неймар

Бразилец считался натуральным наследником Месси, пока скандально не покинул "Камп Ноу" летом 2017 года. Вместе с ним "Барса" побеждала в Лиге Чемпионов (2015), а также более или менее последовательно придерживалась философии Кройффа. Результаты ухудшились как раз после побега Неймара – каталонцы проваливаются в Европе, страдают из-за внутренних конфликтов. Несмотря на многочисленные попытки вырваться из золотой катарской клетки 28-летний форвард остается главной приманкой футбольного Парижа. Воспитанник "Сантоса" преимущественно играет слева – только 14% совпадения с тепловой картой Лео. Впрочем, бразилец обладает лучшим процентом точности ударов, чаще выполняет ключевые передачи (2.6 - 2.1). Проблема в том, что Неймар не собирался покидать ПСЖ в этом году, поэтому его трансфер в "Барсу" выглядел нереалистично!

Месси vs Бруну Фернандеш

Феерический новичок МЮ выступает на позиции атакующего полузащитника, при этом много работает на оборону, но движется в подобных зонах (77% совпадения). Фернандес обладает приличным процентом успешного дриблинга, хотя обыгрывает значительно реже. Португалец – один из лучших в Европе по ожидаемым ассистам (результативная передача каждые 90 минут). Дальше – самое интересное. После переезда в АПЛ бывший лидер лиссабонского "Спортинга" отмечался каждые 100 минут, тогда как Месси образца второй половины сезона 2019/20 в среднем тратил на каждый из своих 25-ти голов 220 минут. Прошлой зимой "Барса" считалась одним из главных претендентов на 25-летнего португальца, но Бартомеу пожалел 55 млн евро.

Месси vs Бергейс

Маловероятный, но довольно интересный вариант для Рональда Кумана, который работал с правым вингером "Фейеноорда" в сборной Нидерландов. Бергейс является темной лошадкой трансферного рынка со смешной по нынешним меркам стоимостью – 15 млн евро. Он много забивает (15 голов в 24-х матчах чемпионата Нидерландов), неплохо ассистирует партнерам (7 результативных передач), движется по похожим зонам с Месси (64% совпадения). Высокая эффективность выполнения стандартов и лучшая меткость дальних выстрелов – еще один весомый аргумент для скаутов каталонского клуба. Интересно, что этого игрока можно подписать даже имея Месси в составе. Для Кумана он явно не будет лишним!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников