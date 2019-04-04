А. Федун назвал бюджет "Спартака"
Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун сообщил, что бюджет московского клуба составляет 100 миллионов евро в год.
"Мы пытаемся укладываться в 100 миллионов евро в год.
Реально ли при таком серьезном разбросе конкурировать с "Зенитом"? В футбол ведь не только деньги играют. Да, при правильном менеджменте в Петербурге, естественно, могут сделать команду, которая будет доминировать долгие годы. Деньги, увы, стали иметь не решающее, но большое значение", – приводят слова Федуна российские СМИ.
После 21 тура "Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 44 очка. "Спартак" находится на пятой позиции, имея в активе 36 очков.
Не пропустите: А. Федун: "Спартак" стоит не меньше миллиарда евро". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|21
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|2
|Локомотив Москва
|21
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|Краснодар
|21
|38
|4
|ЦСКА Москва
|21
|37
|5
|Спартак Москва
|21
|36
|6
|Ростов
|21
|32
|7
|Арсенал Тула
|21
|30
|8
|Оренбург
|21
|29
|9
|Рубин
|21
|29
|10
|Ахмат
|21
|27
|11
|Крылья Советов
|21
|24
|12
|Динамо Москва
|21
|23
|13
|Урал
|21
|23
|14
|Анжи
|21
|18
|15
|Уфа
|21
|17
|16
|Енисей Красноярск
|21
|12