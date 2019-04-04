А. Федун назвал бюджет "Спартака"

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А. Федун назвал бюджет "Спартака"
 Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун сообщил, что бюджет московского клуба составляет 100 миллионов евро в год.

"Мы пытаемся укладываться в 100 миллионов евро в год.

Реально ли при таком серьезном разбросе конкурировать с "Зенитом"? В футбол ведь не только деньги играют. Да, при правильном менеджменте в Петербурге, естественно, могут сделать команду, которая будет доминировать долгие годы. Деньги, увы, стали иметь не решающее, но большое значение", – приводят слова Федуна российские СМИ.

После 21 тура "Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 44 очка. "Спартак" находится на пятой позиции, имея в активе 36 очков.

Не пропустите: А. Федун: "Спартак" стоит не меньше миллиарда евро". | http://soccernews.ru

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