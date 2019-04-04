А. Федун: "Спартак" стоит не меньше миллиарда евро"

Андрей Федун, член совета директоров "Спартака", а также брат владельца "красно-белых" Леонида Федуна, рассказал, сколько стоит московский клуб.

"Стоимость "Спартака" в целом как клуба – с инфраструктурой, игроками, тренерами и сотрудниками и их зарплатами, правами на бренд – составляет 1,1-1,2 миллиарда евро.

Если кто-то хочет купить "Спартак", он должен быть готов к расходам такого порядка. Нужно иметь в виду, что любая продажа – это всегда торговля. То, что мы хотим и то, сколько можно выручить, иногда две большие разницы, как говорят в Одессе. Многое зависит от стечения обстоятельств, срочности сделки. Может или не может нынешний владелец продолжать содержать клуб…

Но то, что при нормальном раскладе, при том интересе, при той базе, которая существует, "Спартак" действительно стоит не меньше миллиарда – это факт. Однозначно", - приводят слова Федуна российские СМИ.

Напомним, что Леонид Федун стал владельцем "Спартака" в 2003 года, выкупив клуб у Андрея Червиченко. Сумма сделки, по некоторым данным, составила 70 миллионов долларов.

При Федуне "Спартак" один раз стал чемпионом России, а также однажды обладателем Суперкубка России.

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