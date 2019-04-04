А. Федун: "Спартак" стоит не меньше миллиарда евро"
Андрей Федун, член совета директоров "Спартака", а также брат владельца "красно-белых" Леонида Федуна, рассказал, сколько стоит московский клуб.
"Стоимость "Спартака" в целом как клуба – с инфраструктурой, игроками, тренерами и сотрудниками и их зарплатами, правами на бренд – составляет 1,1-1,2 миллиарда евро.
Если кто-то хочет купить "Спартак", он должен быть готов к расходам такого порядка. Нужно иметь в виду, что любая продажа – это всегда торговля. То, что мы хотим и то, сколько можно выручить, иногда две большие разницы, как говорят в Одессе. Многое зависит от стечения обстоятельств, срочности сделки. Может или не может нынешний владелец продолжать содержать клуб…
Но то, что при нормальном раскладе, при том интересе, при той базе, которая существует, "Спартак" действительно стоит не меньше миллиарда – это факт. Однозначно", - приводят слова Федуна российские СМИ.
Напомним, что Леонид Федун стал владельцем "Спартака" в 2003 года, выкупив клуб у Андрея Червиченко. Сумма сделки, по некоторым данным, составила 70 миллионов долларов.
При Федуне "Спартак" один раз стал чемпионом России, а также однажды обладателем Суперкубка России.
Не пропустите: "Спартак" нацелился на двух игроков "Крузейро". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Жена защитника "Ростова" Новосельцева: "Иван забрал из квартиры даже магнитики"
-
Филипе Луис: "Рассмотрю предложения не только "Атлетико", но и других клубов"
-
"Интер" и "Рома" заинтересованы в приглашении Моуринью
-
А. Федун назвал бюджет "Спартака"
-
Рабьо не перейдет в "Реал"
-
А. Федун: "Спартак" стоит не меньше миллиарда евро"
-
Адвокат Кокорина рассказала о весе футболиста
-
Уткин: "Для меня точка невозврата – это убийство Бориса Немцова"
-
Зырянов: "Россия с нуля поднимается, нас сейчас все боятся"
-
1
Роналду проиграл суд изданию Der Spiegel, которое сообщило об уклонении им от уплаты налогов
-
1
Антич: "В "Барселоне" Гризманн сядет на скамейку запасных"
-
Гинер: "Кого бросил ЦСКА? Или вы думаете, с Дзагоева мы начнем?"
-
Рианчо: "Возвращение Глушакова в основу "Спартака" - это моя ошибка"
-
Ракитич: "Мы увидели, насколько хорош сейчас "Манчестер Юнайтед"
-
Умтити хочет остаться в "Барселоне"
-
Фанатское объединение "Спартака" не собирается участвовать в митинге в поддержку Кокорина
-
Фернандо вернулся в основную группу "Спартака"
-
Де Йонг: "ПСЖ мог стать хорошим вариантом для меня"
-
Гинер - об Эрнандесе: "ЦСКА нужны те, которые играют, а не травмируются"
-
2
Роналду восхитил сеть мускулатурой спины
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|44
|2
|Локомотив Москва
|21
|38
|3
|Краснодар
|21
|38
|4
|ЦСКА Москва
|21
|37
|5
|Спартак Москва
|21
|36
|6
|Ростов
|21
|32
|7
|Арсенал Тула
|21
|30
|8
|Оренбург
|21
|29
|9
|Рубин
|21
|29
|10
|Ахмат
|21
|27
|11
|Крылья Советов
|21
|24
|12
|Динамо Москва
|21
|23
|13
|Урал
|21
|23
|14
|Анжи
|21
|18
|15
|Уфа
|21
|17
|16
|Енисей Красноярск
|21
|12