А как же "Спартак"? Кононов полетел с "Арсеналом" на матч с "Ахматом"

По всей видимости, уход главного тренера тульского "Арсенала" Олега Кононова в "Спартак" откладывается, а, возможно, и вовсе отменяется.

Вопреки ранее появившейся информации, белорусский специалист до сих пор не начал процесс расторжения контракта с "канонирами". Более того, он вылетел с командой в Грозный на матч 1/8 финала Кубка России против "Ахмата".

"Никаких предпосылок для ухода Олега Кононова в "Спартак" нет абсолютно. Нет никаких проблем. Тренировки проводятся штатно. Кононов улетел с командой в Грозный на матч с "Ахматом". Назначение в "Спартак"? Футбольный клуб "Арсенал" слухи не комментирует" - сказал генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов.

Напомним, что матч "Ахмат" - "Арсенал" состоится в среду, 31 октября, в 19:30 по московскому времени.

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