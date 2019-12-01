А. Кержаков оценил шансы национальной сборной на Евро-2020

Бывший игрок "Зенита" и сборной России Александр Кержаков подвел итоги жеребьевки Евро-22020. Об этом сообщает Sport24.

Сборная России будет играть в группе B вместе с Данией, Бельгией и Финляндией.

"Хоть жеребьевка прошла и вчера, практически все соперники были известны. Кроме одной команды. Повезло или нет - узнаем после Евро.

Какой шанс у сборной России выйти из группы? В данный момент - вполне реальный", - сказал Кержаков.

В матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией. Встреча пройдет 13 июня 2020 года.

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