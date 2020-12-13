"А коньки выдадут?": Футболисты "Рубина" оценили поле перед игрой с "Тамбовом"
Игроки "Рубина" высказались о состоянии газона на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске, где будет проходить игра против "Тамбова".
- А коньки выдадут? pic.twitter.com/WgFAhA08yx— «Рубин» Казань (@fcrk) December 13, 2020
"А коньки выдадут?" - подписали видео в казанском клубе.
На данный момент "Рубин" занимает в РПЛ десятое место, а "Тамбов" - 15-е.
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