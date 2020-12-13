"А коньки выдадут?": Футболисты "Рубина" оценили поле перед игрой с "Тамбовом"

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"А коньки выдадут?": Футболисты "Рубина" оценили поле перед игрой с "Тамбовом"

Игроки "Рубина" высказались о состоянии газона на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске, где будет проходить игра против "Тамбова".

"А коньки выдадут?" - подписали видео в казанском клубе.

На данный момент "Рубин" занимает в РПЛ десятое место, а "Тамбов" - 15-е.

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