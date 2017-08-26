А почему бы и нет? "Дженоа" попытается обыграть "Ювентус" дома второй год подряд

"Дженоа" – "Ювентус"

Стадион: "Луиджи Феррарис"

Начало матча: 19:00

Арбитр: Лука Банти

В рамках второго тура Серии А в Генуя состоится встреча между местным "Дженоа" и многократным чемпионом Италии "Ювентусом". Команда Ивана Юрича выиграла все четыре предсезонных матча, чем вселила в каждого игрока команды веру в успешный сезон. В первом туре Серии А "красно-синие" сыграли вничью с "Сассуоло", не сумев забить, но и не позволив сделать это сопернику. Как и большинство команд на старте сезона, "Дженоа" еще не готова физически играть все 90 минут, проседая в концовке, однако в сегодняшнем матче хозяева будут выглядеть куда свежее, нежели в первом туре.

Что касается поединка с "Ювентусом", то Юрича и его подопечных согревает воспоминание о прошлогоднем результате на "Луиджи Феррарис", когда "Дженоа" совершенно непредсказуемо обыграла "старую синьору" со счетом 3:1. В этот раз футболисты из Генуя постараются повторить былой успех, делая ставку на глубокую оборону и молниеносные контратаки.

Проиграв в Суперкубке, "Ювентус" сделал работу над ошибками и в первом туре камня на камне не оставил от гостившего в Турине "Кальяри". Летом клуб довольно неожиданно покинул лидер обороны Леонардо Бонуччи, однако замена ему уже потихоньку готовилась, потому отсутствие сверхопытного итальянца не должна ударить по обороне команды. Потеря Дани Алвеса выглядит куда более ощутимой, однако и его в стане туринцев найдут кем заменить. Из приобретений можно выделить Блеза Матюиди, которому место в основе, кстати, пока что совсем не гарантировано.

Что касается главных действующих лиц "Юве", то здесь все по-прежнему: Пауло Дибала и Гонсало Игуаин являются лучшим атакующим дуэтом всей Серии А. Десятый номер "старой синьоры" был невероятно активен в прошлом матче, но поразить ворота соперника сумел лишь однажды. Символично, что все голы команды в первом туре были забиты форвардами: помимо Дибалы, отличились и Манджукич с Игуаином.

Интересные факты противостояния:

19 из 20 последних поединков "Ювентус" не проиграл.

"Старая синьора" выиграла 60 поединков против "Дженоа", в то время как "красно-синие" побеждали туринцев 20 раз.

Массимилиано Аллегри выиграл 10 из 17 поединков против "Дженоа".

В 15 из 18 последних сезонов "старая синьора" выигрывала первую гостевую игру.

"Ювентус" и "Дженоа" играли друг против друга ровно 100 раз.

Ориентировочные составы:

"Дженоа": Перин, Бираски, Россеттини, Джентилетти, Бертолаччи, Велозо, Лазович, Лаксальт, Таарабт, Пандев, Лападула

"Ювентус": Буффон, Сандро, Кьеллини, Ругани, Лихтштайнер, Маркизио, Пьянич, Куадрадо, Манджукич, Дибала, Игуаин

Прогноз на матч:

"Старая синьора" не лучшим образом сыграла в матче за Суперкубок, однако в Серии А свои выступления начала с уверенной победы. Если Дибала, Игуаин и компания сыграют сегодня как минимум не хуже, то победа гостям обеспечена. Как бы не старались футболисты "Дженоа", отобрать очки у чемпиона возможно лишь при очень плохой игре самого "Ювентуса".

Букмекеры предлагают на победу "Дженоа" коэффициент 11, на ничью – 4.90, а на "Ювентус" – 1.40.

Дмитрий Дженджеро

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