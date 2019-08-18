"А Саня бы забил". Слуцкий поддержал Головина после поражения "Монако"

Теги монаколеонид слуцкийалександр головин

"А Саня бы забил". Слуцкий поддержал Головина после поражения "Монако"

Наставник "Витесса" в своем инстаграме выразил поддержку полузащитнику "Монако" Александру Головину.

Напомним, вчера, 17 июля, "Монако" крупно проиграл "Мецу" (0:3).

Слуцкий в соцсети опубликовал видео одного из моментов матча, в котором футболист монрегасков неудачно исполнил штрафной удар.

"А Саня бы забил", - написал тренер под видео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А Саня бы забил!

Публикация от Leonid Slutsky (@leonid.slutsky)

На данный момент у "Монако" после 2-ух туров 0 баллов и последнее место в Лиге 1.

А еще: Слуцкий показал, как будет выглядеть в старости| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 17 августа

Главные новости дня: 17 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Лион Лион 2 6
2 Ницца Ницца 2 6
3 Метц Метц 2 4
4 Тулуза Тулуза 2 4
5 ПСЖ ПСЖ 1 3
6 Реймс Реймс 1 3
7 Сент-Этьен Сент-Этьен 1 3
8 Ренн Ренн 1 3
9 Амьен Амьен 2 3
10 Лилль Лилль 2 3
11 Анжер Анжер 2 3
12 Страсбур Страсбур 1 1
13 Брест Брест 1 1
14 Нант Нант 2 1
15 Монпелье Монпелье 2 1
16 Бордо Бордо 2 1
17 Марсель Марсель 2 1
18 Дижон Дижон 2 0
19 Ним Ним 2 0
20 Монако Монако 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов