"А Саня бы забил". Слуцкий поддержал Головина после поражения "Монако"
Наставник "Витесса" в своем инстаграме выразил поддержку полузащитнику "Монако" Александру Головину.
Напомним, вчера, 17 июля, "Монако" крупно проиграл "Мецу" (0:3).
Слуцкий в соцсети опубликовал видео одного из моментов матча, в котором футболист монрегасков неудачно исполнил штрафной удар.
"А Саня бы забил", - написал тренер под видео.
На данный момент у "Монако" после 2-ух туров 0 баллов и последнее место в Лиге 1.
А еще: Слуцкий показал, как будет выглядеть в старости| http://soccernews.ru
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