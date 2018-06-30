А теперь – на вылет! Матч Франции и Аргентины открывает раунд плей-офф

Франция – Аргентина

Стадион: "Казань-Арена" (Казань, Россия)

Начало матча: 17:00

Арбитр: Алиреза Фагани (Иран)

Матчем между сборными Франции и Аргентины будет дан старт второму этапу игр на чемпионате мира в России, или же – раунду плей-офф. Соперники по-разному провели игры в группах. Так команда Дидье Дешама не блистала игрой на первой стадии мундиаля, но очки набирала стабильно и по праву выиграла свой квартет. Аргентинцы в отличие от соперников только в последний момент вскочили в вагон отправляющегося в плей-офф поезда. Команда Хорхе Сампаоли не впечатляет на чемпионате мира, ни игрой, ни результатом. Сумеют ли "альбиселесте" преобразиться в поединках на вылет?

Сборная Франции не особо радовала своих болельщиков результативным изысканным футболом на групповом этапе. Подопечные Дидье Дешама довели свое преимущество над соперниками, показав разную игру во всех трех поединках. Повалять дурака в матче с австралийцами у "трехцветных" не получилось. Победу в стартовом туре французам принес автогол от "сокеруз" (2:1).

Во втором матче против сборной Перу европейцы также не показали выдающегося футбола, но три очка в копилку положили. Гол Килиана Мбаппе в первом тайме стал единственным и решающим. В третьем матче Франция не стала выкладываться ради победы, ведь ее по сути устраивала и ничья для сохранения первой строчки. Датчане были полностью согласны с таким раскладом, поэтому матч получился скучным и логично завершился нулевой ничьей.

Отметим, что сборная Франции в девятый раз в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира. "Трехцветные" в восьми случаях, когда выходили в плей-офф, лишь однажды вылетели на стадии 1/8 финала (в 1934 году). На последнем мундиале французы добрались до четвертьфинала, где уступили сборной Германии.

Сборная Аргентины на нынешнем мундиале, честно говоря, своей игрой разочаровала. В первом поединке с Исландией "альбиселесте" довольно быстро вышли вперед, но также быстро и пропустили ответный гол. Более того, островитяне имели в первом тайме несколько убойных моментов, но простила соперника. Во втором тайме аргентинцы осаждали ворота сборной Исландии, били пенальти в исполнении Месси, но забить больше не смогли.

Во втором матче Аргентина разгромно уступила Хорватии 0:3, поставив себя тем самым в очень опасное положение. В решающем матче со сборной Нигерии "альбиселесте" также не были сами собой, хоть и открыли счет усилиями Месси. Нигерийцы отыгрались с пенальти, и, казалось, что дни команды Хорхе Сампаоли на чемпионате мира сочтены. Но Маркос Рохо принес победу своей команде, забив на 86-й минуте встречи. Так что в 1/8 финала команда прошла со скрипом.

Интересные факты противостояния сборных Франции и Аргентины:

Аргентина обыгрывала Францию во всех четырех очных поединках. Два из них состоялись в рамках финальной стадии чемпионатов мира – 1930 (1:0) и 1978 (2:1). Еще две встречи были товарищескими – 2007 (1:0) и 2009 (2:0)

В последних семи матчах Аргентина проиграла трижды, один матч завершила ничьей и три поединка выиграла

Сборная Франции не проигрывает в последних семи встречах – две ничьих и пять побед

Сборная Аргентины пропускала в пяти последних матчах подряд

В последних семи матчах сборная Франции пропускает не больше гола за игру

Ориентировочные составы на игру:

Франция: Льорис – Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Матюиди, Погба, Канте, Жиру, Гризманн, Мбаппе.

Аргентина: Армани – Меркадо, Отаменди, Рохо, Тальяфико, Маскерано, Банега, Перес, Ди Мария, Месси, Игуаин.

Прогноз на матч Франция – Аргентина:

Франция никогда не обыгрывала Аргентину и сейчас отличный момент для команды Дешама переписать историю и подтвердить свои амбиции на полях России. Вряд ли аргентинцы смогут за несколько дней преобразиться и показать хороший футбол. Так что шансы "трехцветных" на победу, которые умеют играть на результат, выглядят предпочтительнее.

Букмекеры отдают предпочтение сборной Франции, за победу которой предлагают средний коэффициент 2.40 баллов, в то же время успех аргентинцев оценивается в пределах 3.50 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.10 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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