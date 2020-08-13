А все могло бы быть по-другому: "Аталанта" пропускает 2 гола в концовке и отдает ПСЖ путевку в полуфинал ЛЧ

"Аталанта" была на пороге сенсации в нынешней Лиге Чемпионов, но завершение сезона в Италии настораживало болельщиков – бергамаски откровенно сбавляли обороты. В ПСЖ вышли сильнейшие, кроме Мбаппе. "Аталанта" стартовала с высокого прессинга и начала обострять уже на 3-й минуте встречи, когда Гомес из-за пределов штрафной пробил по центру. ПСЖ сразу же ответил прорывом Неймара и выходом на свидание со Спортьелло, однако в завершении бразилец неуклюже послал мяч мимо ворот. В дальнейшем команды разменялись несколькими атаками без завершения, а на 11-й минуте бергамаски создали первый по-настоящему голевой момент – Хатебур головой замкнул заброс от Гомеса, заставив Наваса выполнять красивый сейв. После подачи с углового пробивал Кальдара, но и Навас потянул, и офсайд заметили арбитры. Еще через две минуты головой с линии вратарской стрелял Джимсити, но это было неточно. ПСЖ огрызнулся на 19-й минуте прорывом по флангу с неточным прострелом. Во второй трети первого тайма парижане сумели отвести игру от своих ворот и начали контролировать мяч, но бергамаски все равно выглядели острее. Французы сумели организовать лишь несколько кроссов без обострения. В конце концов, итальянцы добились своего: на 27-й минуте Сапата ворвался в штрафную и протолкнул мяч вправо на Пашалича, а тот в касание закрутил мяч в дальний угол – 1:0!

Впрочем, через минуту Марио мог стать антигероем, позволив Неймару переиграть себя и мощно пробить с линии полукруга мимо штанги. На 35-й минуте бразилец мощно пробил со стандарта, заставив вступать в игру Спортьелло. В эндшпиле тайма игра успокоилась, хотя инициатива явно была у ПСЖ. Парижане провели несколько атак без острого завершения, а на 42-й минуте хорошую возможность упустил Неймар – "кожаный снаряд" срезался с ноги бразильца и полетел в космос. В конце концов на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "Аталанты". Начало второго тайма было похоже на завершение первого, но "Аталанта" чаще отвечала контратаками. На 47-й минуте Де Роон пробил с дистанции, однако выстрел накрыл Маркиньос; на 49-й Джимсити пробивал головой после углового – над перекладиной. ПСЖ огрызнулся штрафным Неймара, который накрыл Де Роон. Лучший момент бергамаски потеряли на 57-й минуте – Дмимшити крутил в угол метров с семи после розыгрыша стандарта, но не попал. Вообще, стандартов стало больше, но футболисты часто фолили и получали желтые карточки. Нужно было что-то менять – на 60-й минуте Гасперини бросил в бой Малиновского и Паломино, а Тухель отправил в игру Мбаппе.

ПСЖ сразу прижал "Аталанту", однако темп парижан несколько сбила травма Наваса, которого сменил Серхио Рико. На 70-х минутах у французов на поле еще и вышли Паредес, Шупо-Мотинг и Дракслер, однако разрывали главные звезды. Мбаппе мог забить на 74-й минуте: чемпион мира протащил мяч по левому флангу, ворвался в штрафную соперника и мощно пробил – Спортьелло спас "Аталанту". На 76-й Неймар потерял шикарную возможность, выстрелив мимо защитника из района одиннадцатиметровой отметки, однако голкипер бергамасков вновь продемонстрировал блестящую реакцию. На 80-й и 81-й две шикарные возможности имел Мбаппе: сначала француз пробил с дистанции в руки Спортьелло, а потом выходил на свидание с ним – Паломино успел накрыть выстрел! Французы давили до последнего. На 86-й минуте сравнять счет ударом головой с близкого расстояния мог Шупо-Мотинг, но мяч пролетел над перекладиной. Через минуту Дракслер дважды пробивал по воротам бергамасков и оба раза мяч пролетел высоко над воротами. "Аталанта" откровенно стояла в обороне. Бергамаско рисковали, играя в такой манере – и риск не оправдался. На 90-й минуте Маркиньос затолкал мяч в ворота после подачи Шупо-Мотинга с фланга и скидки Неймара. "Аталанта" поплыла, и на 90+3-й Шупо-Мотинг замкнул прострел Мбаппе с левого края штрафной – 1:2! Это был конец. Таким образом, ПСЖ вышел в полуфинал Лиги Чемпионов, в котором встретится с победителем пары "РБ Лейпциг" – "Атлетико".

Конец сказки "Аталанты"

"Аталанта" выдала лучший сезон в истории, забив 116 голов, порадовав фантастическими разгромами, камбэками, борьбой за медали в Серии "А" и за полуфинал Лиги Чемпионов – команда находилась всего в пяти минутах от него. Впрочем, в последние недели было заметно плавное падение бергамасков с небес. Ряд неубедительных матчей против середняков и поражение в битве за итальянское серебро явно намекали, что конец сказки близко, а катастрофа с ПСЖ стала красивым финалом. Матч против парижан чем-то напоминал бой Владимира Кличко против Энтони Джошуа: после хорошего начала и эффектного нокдауна в виде гола Пашалича команда Гасперини не смогла добить соперника, а затем у нее закончились силы – ПСЖ ожил, "Аталанта" пропускала тяжелые удары и стояла до последнего, пока не пропустила апперкот в виде гола Маркиньоса. На кураже бергамасков добили через две минуты. Разница заключается только в том, что Кличко завершил свой путь в бою с действующим чемпионом мира, а ломбардийцы сдулись в матче против искалеченного коллектива, который провел два официальных матча за полгода.

"Аталанта" стартовала шикарно, накрыв соперника высоким прессингом и превзойдя в интенсивности работы, что вылилось в четыре опасных эпизода у ворот Наваса. В этот момент весь мир восторженно смотрел на бергамасков, однако даже на этой стадии они допускали слишком большое количество ошибок – один Неймар мог устроить разгром до перерыва. Вообще, такой соперник, как "Аталанта", идеально подходит для раскрытия индивидуального преимущества, чему в немалой степени способствуют не самая качественная работа центрбеков, активное включение латералей в атаки и общая заточенность сугубо на игру вперед – в таких условиях технические исполнители соперника всегда имеют пространство для маневра. В середине игры "Аталанта" сделала попытку потягаться, однако после травмы Гомеса и выхода на поле Мбаппе, Шупо-Мотинга и Дракслера итальянцы "поплыли". Преимущество ПСЖ в последние полчаса было просто космическим – 0:10 по ударам (0:5 в створ, 8 выстрелов из пределов штрафной), 2:10 по обыгрышам на дриблинге, 57:195 по точным передачам (63% против 87%), 71% владения мячом. "Аталанта" просто не имела никаких сил и отбивалась, но долго так продолжаться не могло.

Можно было бы оправдать "Аталанту" звездностью состава соперника, но не стоит забывать – у ПСЖ в лазарете сидели Курзава и Верратти, Ди Мария не играл из-за дисквалификации, Менье и Кавани ушли, а Икарди и Мбаппе форсировали восстановление после травм. В атаке единственной здоровой суперзвездой экстра-класса был Неймар, которого "Аталанта" не сдержала никак. Да и проблемы в игре "Аталанты" были заметны давно – с "Вероной", с "Болоньей" с "Миланом", с "Пармой". Коллектив уже не мог держать свой бешеный темп – в чемпионате еще как-то спасали замены, но в матче против ПСЖ они провалились. "Аталанта" прямо по ходу четвертьфинала превратилась из "Богини" на обычного середнячка, который просто отбивался в надежде на отскок. Таким был конец нынешней "Аталанты". Лучшее, что мог сделать ПСЖ для такого симпатичного коллектива – это красиво добить его в конце, а не устроить грандиозный разгром.