А вы в курсе, где Азар и Обамеянг играли вместе?

Теги эден азарпьер-эмерик обамеянглилль

А вы в курсе, где Азар и Обамеянг играли вместе?

Лидер лондонского "Челси" Эден Азар и ведущий форвард столичного "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг играли вместе. 

Об этом наверняка знают не все, но в 2009 году "Милан" сдал малоизвестного форварда из Габона в аренду "Лиллю".  В составе "догов" тогда было немало талантливых футболистов, одним из которых считался парень из Бельгии по имени Эден.

В сезоне 2009/2010 Обамеянг провёл за "Лилль" только 14 игр и отличился 2 раза, а Азар сделал большой шаг навстречу статусу звезды - 37 игр в чемпионате Франции, 5 голов и 10 передач.

Через год Обамяенг покинул "догов" и отправился в новую аренду - в "Монако", а Азар привёл "Лилль" к победе в чемпионате и кубке Франции.

Не пропустите: Иванович в "Барселоне" - это дичь, но у таких слухов есть плюс | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Голы Эрнандеса, Арьяса и Коке в видеообзор матча Примеры "Уэска" - "Атлетико"

Голы Эрнандеса, Арьяса и Коке в видеообзор матча Примеры "Уэска" - "Атлетико"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 22 53
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
Полная таблица

топ-5 тегов