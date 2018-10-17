А вы в курсе, где Азар и Обамеянг играли вместе?

Лидер лондонского "Челси" Эден Азар и ведущий форвард столичного "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг играли вместе.

Об этом наверняка знают не все, но в 2009 году "Милан" сдал малоизвестного форварда из Габона в аренду "Лиллю". В составе "догов" тогда было немало талантливых футболистов, одним из которых считался парень из Бельгии по имени Эден.

В сезоне 2009/2010 Обамеянг провёл за "Лилль" только 14 игр и отличился 2 раза, а Азар сделал большой шаг навстречу статусу звезды - 37 игр в чемпионате Франции, 5 голов и 10 передач.

Через год Обамяенг покинул "догов" и отправился в новую аренду - в "Монако", а Азар привёл "Лилль" к победе в чемпионате и кубке Франции.

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