Моуринью высказался об игре Месси в матче с "Манчестер Юнайтед"

Известный португальский тренер Жозе Моуринью оценил действия игроков "Манчестер Юнайтед" против Лионеля Месси в игре с "Барселоной" (0:3).

"Я много раз утверждал, что если Месси с мячом, то один человек не сможет его опекать. С ним не нужно играть персонально. Его надо запереть в клетку, футболисты соперника всегда должны быть рядом и мешать ему. "МЮ" предоставил Месси свободную зону перед вторым голом, за что и поплатился", - приводит слова Моуринью RT.

Напомним, что в ответной игре 1/4 финала Месси забил "МЮ" два гола.

В полуфинале Лиги Чемпионов "Барселону" ждет битва против "Ливерпуля".

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