"Аякс" установил клубный рекорд по числу забитых мячей за сезон
В рамках 31-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на выезде переиграл "Гронинген" (1:0).
Как сообщает Opta Joe, амстердамский клуб забил 156-й гол в текущем сезоне во всех турнирах и установил клубный рекорд.
Отметим, что в чемпионате "Аякс" забил 107 голов, в Лиге Чемпионов - 32, в Кубке Нидерландов - 17.
Напомним, что "Аякс" и "Барселона" единственные клубы, которые могут в этом сезоне выиграть требл.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|31
|77
|2
|ПСВ
|30
|74
|3
|Фейеноорд
|30
|56
|4
|АЗ
|30
|52
|5
|Хераклес
|31
|48
|6
|Витесс
|31
|47
|7
|Утрехт
|31
|47
|8
|Виллем II
|30
|43
|9
|Гронинген
|31
|42
|10
|Херенвен
|31
|37
|11
|АДО Ден Хааг
|30
|36
|12
|Зволле
|31
|35
|13
|ВВВ Венло
|30
|34
|14
|Эммен
|31
|32
|15
|Фортунна Ситтард
|30
|31
|16
|Де Графсхап
|30
|26
|17
|Эксельсиор
|30
|26
|18
|НАК Бреда
|30
|22