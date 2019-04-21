"Аякс" установил клубный рекорд по числу забитых мячей за сезон

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"Аякс" установил клубный рекорд по числу забитых мячей за сезон

В рамках 31-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на выезде переиграл "Гронинген" (1:0).

Как сообщает Opta Joe, амстердамский клуб забил 156-й гол в текущем сезоне во всех турнирах и установил клубный рекорд.

Отметим, что в чемпионате "Аякс" забил 107 голов, в Лиге Чемпионов - 32, в Кубке Нидерландов - 17.

Напомним, что "Аякс" и "Барселона" единственные клубы, которые могут в этом сезоне выиграть требл.

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3 Фейеноорд Фейеноорд 30 56
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5 Хераклес Хераклес 31 48
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7 Утрехт Утрехт 31 47
8 Виллем II Виллем II 30 43
9 Гронинген Гронинген 31 42
10 Херенвен Херенвен 31 37
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12 Зволле Зволле 31 35
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