"Аякс" установил клубный рекорд по числу забитых мячей за сезон

В рамках 31-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на выезде переиграл "Гронинген" (1:0).

Как сообщает Opta Joe, амстердамский клуб забил 156-й гол в текущем сезоне во всех турнирах и установил клубный рекорд.

Отметим, что в чемпионате "Аякс" забил 107 голов, в Лиге Чемпионов - 32, в Кубке Нидерландов - 17.

Напомним, что "Аякс" и "Барселона" единственные клубы, которые могут в этом сезоне выиграть требл.

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