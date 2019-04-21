Трансфер Погба в "Реал" под угрозой срыва

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Трансфер Погба в "Реал" под угрозой срыва

Переход хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в "Реал" может сорваться.

Как сообщает AS, проблема состоит в зарплате француза. В "МЮ" Погба получает 17 миллионов евро в год. При этом самый высокооплачиваемый футболист "Реала" - Гарет Бэйла получает чуть меньше 15 миллионов.

Погба не желает идти на понижение зарплаты, а президент "сливочных" Флорентино Перес боится, что такая высокая зарплата вызовет недовольство у других футболистов команды.

В этом сезоне Погба провел 42 матча, забил 16 голов и отдал 11 ассистов.

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