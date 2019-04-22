"Наполи" назвал "Атлетико" стоимость Инсинье

"Атлетико" заинтересован в покупке форварда "Наполи" Лоренцо Инсинье.

Как сообщает Il Mattino, неаполитанцы намерены выручить с продажи 27-летнего футболиста не менее 100 миллионов евро. Отмечается, что агент итальянца Мино Райола постарается убедить клуб уменьшить сумму до 80 миллионов.

Соглашение Инсинье с клубом рассчитано до 2022 года. В этом сезоне на его счету 13 забитых мячей и 6 ассистов в 38 играх.

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