Эшли Янг: "Я уверен, что "МЮ" будет готов к дерби"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг поделился настроем перед концовкой сезона.

"Мы должны извиниться перед фанатами за поражение от "Эвертона". Теперь нас ожидает важный поединок с "Манчестер Сити". Если не можешь завестись на манчестерское дерби, с тобой что-то не так.

Я уверен, что команда будет готова к игре. У нас осталось четыре игры, в которых мы можем выиграть. Однако могу сказать, что такой клуб, как "МЮ", должен претендовать на более высокие места в турнирной таблице", - приводит слова Янга сайт клуба.

Напомним, что манчестерское дерби состоится 24 апреля. После 34 туров "МЮ" идет на шестом месте и от топ-4 их отделяет два очка.

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