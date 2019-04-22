Эшли Янг: "Я уверен, что "МЮ" будет готов к дерби"

Теги эшли янгманчестер юнайтедманчестер сити

Эшли Янг: "Я уверен, что "МЮ" будет готов к дерби"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг поделился настроем перед концовкой сезона.

"Мы должны извиниться перед фанатами за поражение от "Эвертона". Теперь нас ожидает важный поединок с "Манчестер Сити". Если не можешь завестись на манчестерское дерби, с тобой что-то не так.

Я уверен, что команда будет готова к игре. У нас осталось четыре игры, в которых мы можем выиграть. Однако могу сказать, что такой клуб, как "МЮ", должен претендовать на более высокие места в турнирной таблице", - приводит слова Янга сайт клуба.

Напомним, что манчестерское дерби состоится 24 апреля. После 34 туров "МЮ" идет на шестом месте и от топ-4 их отделяет два очка.

Читайте также: Клопп подколол "Манчестер Юнайтед" в преддверии манкунианского дерби. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Наполи" проиграл "Аталанте" (видео голов)

"Наполи" проиграл "Аталанте" (видео голов)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 34 86
2 Ливерпуль Ливерпуль 34 85
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 34 67
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 33 66
5 Челси Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон Эвертон 35 49
8 Уотфорд Уотфорд 34 49
9 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
10 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 35 43
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 35 41
13 Борнмут Борнмут 35 41
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 34 39
15 Бернли Бернли 34 39
16 Саутгемптон Саутгемптон 34 36
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 34 34
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 34 31
19 Фулхэм Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 35 14
Полная таблица

топ-5 тегов