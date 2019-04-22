Эшли Янг: "Я уверен, что "МЮ" будет готов к дерби"
Капитан "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг поделился настроем перед концовкой сезона.
"Мы должны извиниться перед фанатами за поражение от "Эвертона". Теперь нас ожидает важный поединок с "Манчестер Сити". Если не можешь завестись на манчестерское дерби, с тобой что-то не так.
Я уверен, что команда будет готова к игре. У нас осталось четыре игры, в которых мы можем выиграть. Однако могу сказать, что такой клуб, как "МЮ", должен претендовать на более высокие места в турнирной таблице", - приводит слова Янга сайт клуба.
Напомним, что манчестерское дерби состоится 24 апреля. После 34 туров "МЮ" идет на шестом месте и от топ-4 их отделяет два очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|34
|86
|2
|Ливерпуль
|34
|85
|3
|Тоттенхэм
|34
|67
|4
|Арсенал Лондон
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Эвертон
|35
|49
|8
|Уотфорд
|34
|49
|9
|Лестер Сити
|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|13
|Борнмут
|35
|41
|14
|Кристал Пэлас
|34
|39
|15
|Бернли
|34
|39
|16
|Саутгемптон
|34
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|34
|18
|Кардифф Сити
|34
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14