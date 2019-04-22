"Краснодар" нацелился на молодого португальца

Форвард "Морейренсе" Чикиньо попал в сферу интересов "Краснодара".

Как сообщает Todomercadoweb, трансферу 23-летнего португальца в "Краснодар" может помешать "Бенфика", которая обладает половиной прав на игрока.

Контракт Чикиньо с клубом рассчитан до 2023 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 3 миллиона евро.

В этом сезоне Чикиньо провел 30 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 7 ассистов.

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