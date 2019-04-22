"Рома" не может согласовать новый контракт с Эль-Шаарави

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"Рома" не может согласовать новый контракт с Эль-Шаарави

"Рома" ведет переговоры о новом контракте с форвардом Стефаном Эль-Шаарави.

По сведениям Calciomercato, стороны пока не могут согласовать финансовую сторону сделки. Клуб предлагает 26-летнему игроку зарплату в два миллиона евро в год, однако представители Эль-Шаарави требуют 2,5 миллиона евро за сезон.

Эль-Шаарави выступает за "Рому" с 2015 года. В этом сезоне на его счету 10 голов и 8 ассистов в 28 играх.

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