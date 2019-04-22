"Рома" не может согласовать новый контракт с Эль-Шаарави
"Рома" ведет переговоры о новом контракте с форвардом Стефаном Эль-Шаарави.
По сведениям Calciomercato, стороны пока не могут согласовать финансовую сторону сделки. Клуб предлагает 26-летнему игроку зарплату в два миллиона евро в год, однако представители Эль-Шаарави требуют 2,5 миллиона евро за сезон.
Эль-Шаарави выступает за "Рому" с 2015 года. В этом сезоне на его счету 10 голов и 8 ассистов в 28 играх.
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|Рома
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|8
|Лацио
|33
|52
|9
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|33
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|Фиорентина
|33
|40
|11
|Кальяри
|33
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|Сассуоло
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|СПАЛ
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|Дженоа
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|Удинезе
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