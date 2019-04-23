Давид Луиз: "Бернли" не хотел играть в футбол"
Защитник "Челси" Давид Луиз высказался о матче против "Бернли" (2:2).
"Мы сделали все, чтобы добиться победы. Но это трудно сделать с таким соперником. "Бернли" не хотел играть в футбол. Они постоянно затягивали время и оборонялись всей командой. Тяжело забить такой команде", - приводит слова Луиза ВВС.
Напомним, что после 35 туров "Челси" с 67 очками идет в АПЛ на 4-м месте.
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|Арсенал Лондон
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|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Эвертон
|35
|49
|8
|Уотфорд
|34
|49
|9
|Лестер Сити
|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|34
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14