Давид Луиз: "Бернли" не хотел играть в футбол"

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Давид Луиз: "Бернли" не хотел играть в футбол"

Защитник "Челси" Давид Луиз высказался о матче против "Бернли" (2:2).

"Мы сделали все, чтобы добиться победы. Но это трудно сделать с таким соперником. "Бернли" не хотел играть в футбол. Они постоянно затягивали время и оборонялись всей командой. Тяжело забить такой команде", - приводит слова Луиза ВВС.

Напомним, что после 35 туров "Челси" с 67 очками идет в АПЛ на 4-м месте.

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