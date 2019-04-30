Вальверде поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем"
Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о предстоящем полуфинальном матче Лиги Чемпионов с "Ливерпулем".
"Мы знаем, что "Ливерпуль" ведет борьбу за золотые медали в АПЛ. У них очень быстрая и мощная команда. Они в этом сезоне всего один раз уступили в АПЛ и это наглядно показывает их силу.
Необходимо хорошо сыграть в обоих поединках. Хорошо, что мы уже стали чемпионами, а "Ливерпуль" не может дать своим игрокам дополнительный отдых. Но это полуфинал Лиги Чемпионов и усталость не играет самую важную роль", - приводит слова Вальверде Liverpool Echo.
Матч "Барселона" - "Ливерпуль" состоится завтра, 1 мая, в 22:00 по московскому времени.
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