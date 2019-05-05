Мусаев: "Краснодар" был лучше "Ростова"

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Мусаев: "Краснодар" был лучше "Ростова"

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев подвел итоги матча против "Ростова" (1:1).

"Матч проходил под нашим контролем, мы были лучше "Ростова", однако отдали концовку. У нас в обороне появилось много свободных зон и мы стали меньше прессинговать. При этом у нас были неплохие шансы забить второй гол и выиграть. "Ростов" для всех неудобный соперник", - приводят слова Мусаева российские СМИ.

Напомним, что за три тура до конца "Краснодар" идет на третьей позиции в чемпионате.

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