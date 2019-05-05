Мусаев: "Краснодар" был лучше "Ростова"
Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев подвел итоги матча против "Ростова" (1:1).
"Матч проходил под нашим контролем, мы были лучше "Ростова", однако отдали концовку. У нас в обороне появилось много свободных зон и мы стали меньше прессинговать. При этом у нас были неплохие шансы забить второй гол и выиграть. "Ростов" для всех неудобный соперник", - приводят слова Мусаева российские СМИ.
Напомним, что за три тура до конца "Краснодар" идет на третьей позиции в чемпионате.
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|Команда
|М
|О
|1
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|Локомотив Москва
|27
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|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|27
|45
|5
|Спартак Москва
|27
|43
|6
|Арсенал Тула
|27
|42
|7
|Оренбург
|27
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|27
|35
|11
|Урал
|27
|33
|12
|Динамо Москва
|27
|30
|13
|Крылья Советов
|27
|28
|14
|Уфа
|27
|26
|15
|Анжи
|27
|20
|16
|Енисей Красноярск
|27
|19