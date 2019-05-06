Президент "Наполи" предложил альтернативу Лиге Чемпионов и Лиге Европы

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Президент "Наполи" предложил альтернативу Лиге Чемпионов и Лиге Европы

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис предложил создать новый еврокубковый турнир.

Так, Де Лаурентис предлагает новый турнир, в котором будут участвовать 80 команд - первые семь клубов Италии, Франции, Германии, Англии и Испании, а также топ-4 из Португалии, Голландии, Бельгии, Швеции и остальных стран.

По его мнению, клубы нужно разделить на четыре группы и играть по календарю.

"Я назвал бы это Кубком Европы. Игры проходили бы со вторника по четверг, а на выходных играли бы в чемпионатах", - приводит слова Де Лаурентиса AS.

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