Конте склоняется к работе в Италии

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Конте склоняется к работе в Италии

Известный итальянский специалист Антонио Конте сделал заявление о своем будущем.

"Даю 60 процентов на то, что останусь в Италии, 30 процентов на то, что переберусь в другой чемпионат и 10 процентов, что буду ждать выгодное предложение", - приводит слова Конте Football Italia.

Напомним, что последним местом работы Конте был "Челси", который он покинул летом 2018 года.

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