Сарри определился с будущим Игуаина

Наставник "Челси" Маурицио Сарри принял решение по форварду Гонсало Игуаину.

Как сообщает Daily Star, Сарри хочет, чтобы Игуаин продолжил выступления за лондонский клуб. Напомним, что права на аргентинца принадлежат "Ювентусу".

В этом сезоне Игуаин провел за "Челси" 16 игр, в которых отметился пятью забитыми мячами.

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