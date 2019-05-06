Сарри определился с будущим Игуаина

Теги маурицио сарригонсало игуаинчелси

Сарри определился с будущим Игуаина

Наставник "Челси" Маурицио Сарри принял решение по форварду Гонсало Игуаину.

Как сообщает Daily Star, Сарри хочет, чтобы Игуаин продолжил выступления за лондонский клуб. Напомним, что права на аргентинца принадлежат "Ювентусу".

В этом сезоне Игуаин провел за "Челси" 16 игр, в которых отметился пятью забитыми мячами.

Читайте также: Игуаин этим летом может перейти в "Атлетико". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" - "Болонья": видеотрансляция матча Серии А

"Милан" - "Болонья": видеотрансляция матча Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 37 94
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 36 92
3 Челси Челси 37 71
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 37 67
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон Эвертон 37 53
9 Лестер Сити Лестер Сити 36 51
10 Уотфорд Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 37 49
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут Борнмут 37 45
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 37 42
15 Бернли Бернли 37 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 37 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 37 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 37 31
19 Фулхэм Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 37 15
Полная таблица

топ-5 тегов