Экс-форвард "Зенита" признан футболистом года в "Ньюкасле"

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Экс-форвард "Зенита" признан футболистом года в "Ньюкасле"

Экс-форвард "Зенита" Хосе Саломон Рондон стал лучшим игроком "Ньюкасла" в этом сезоне.

На счету 29-летнего венесуэльца 11 голов и 7 ассистов в 32 играх. Отметим, что 47 процентов голов "Ньюкасла" были забиты при помощи Рондона.

Рондон выступает за "сорок" на правах аренды, а права на него принадлежат "Вест Бромвичу".

"Я не выиграл бы эту награду без помощи одноклубников и фанатов, которые бились за нас весь сезон. Благодарю их за великолепную поддержку", - заявил Рондон.

Напомним, что Рондон знаком российским болельщикам по выступлениям за "Рубин" (2012-2013) и "Зенит" (2013-2015).

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