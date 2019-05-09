Стали известны стартовые составы "Валенсии" и "Арсенала"

Тренерские штабы "Валенсии" и "Арсенала" определились со стартовыми составами на игру Лиги Европы.

"Валенсия": Нето, Пиччини, Паулиста, Гарай, Гайя, Парехо, Коклен, Васс, Гедеш, Гамейро, Родриго.

"Арсенал": Чех, Папастатопулос, Косьельни, Монреаль, Мэйтленд-Найлз, Джака, Торрейра, Колашинац, Озил, Ляказетт, Обамеянг.

Начало поединка запланировано на 22:00 (мск). Первый поединок завершился победой "канониров" со счетом 3:1.

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