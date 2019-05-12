"Десна" разобралась с "Олимпиком" и другие результаты 28-го тура УПЛ

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"Десна" разобралась с "Олимпиком" и другие результаты 28-го тура УПЛ

Представляем результаты 28-го тура УПЛ.

"Десна" - "Олимпик" 2:1

Голы: Д. Фаворов, 16 - 1:0, Филиппов, 48 - 2:0, Матар, 51 - 2:1

"Десна": Паст, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой, Огиря, Богданов, Волков (Сергийчук, 77), А. Фаворов, Картушов (Якимив, 90+2), Филиппов (Безбородько, 85).

"Олимпик": Крынский, Клименчук, Снурницын, Гришко, Цымбалюк, Гай, Кравчук (Валеев, 67), Сондей (Вантух, 74), Тейшера, Матар, Дегтярев.


"Арсенал" - "Черноморец" 3:3

Голы: Вильхамссон (пен), 10 - 0:1, Вакуленко (пен), 57 - 1:1, Семенив, 62 - 1:2, Вакуленко, 77 - 2:2, Ковпак, 88 - 3:2, Бабенко (пен), 90+1 - 3:3

"Арсенал": Пидкивка, Жичиков, Башлай, Вакуленко, Дубинчак, Танковский, Домбровский, Калитвинцев, Ориховский (Мудрик, 64), Авагимян (Липартия, 46), Мисси Мезу (Ковпак, 46)

"Черноморец": Кожухарь, Трубочкин, Гошкодеря (Остапенко, 71), Грачев, Норенков, Мусолитин, Бабенко, Танчик, Аржанов, Вильхамссон (Павлов, 82), Коваль (Семенив, 60)

Удаление: Аржанов, 45+1 (вторая желтая карточка)


"Ворскла" - "Карпаты" 1:1

Голы: Ребенок, 16 - 1:0, Дебелко, 88 - 1:1

"Ворскла": Ткаченко, Сапай, Гиоргадзе, Чеснаков, Ребенок, Сакив (Кане, 64), Скляр, Шарпар, Шехич (Кобахидзе, 68), Карека, Петрович (Мысык, 88).

"Карпаты": Кучинский, Мирошниченко, Сандохадзе (Дебелко, 79), Гуйе, Мехремич, Хонгла, Клец, Бусько (Мякушко, 69), Йода, Ди Франко, Понде.

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