"Десна" разобралась с "Олимпиком" и другие результаты 28-го тура УПЛ
Представляем результаты 28-го тура УПЛ.
"Десна" - "Олимпик" 2:1
Голы: Д. Фаворов, 16 - 1:0, Филиппов, 48 - 2:0, Матар, 51 - 2:1
"Десна": Паст, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой, Огиря, Богданов, Волков (Сергийчук, 77), А. Фаворов, Картушов (Якимив, 90+2), Филиппов (Безбородько, 85).
"Олимпик": Крынский, Клименчук, Снурницын, Гришко, Цымбалюк, Гай, Кравчук (Валеев, 67), Сондей (Вантух, 74), Тейшера, Матар, Дегтярев.
"Арсенал" - "Черноморец" 3:3
Голы: Вильхамссон (пен), 10 - 0:1, Вакуленко (пен), 57 - 1:1, Семенив, 62 - 1:2, Вакуленко, 77 - 2:2, Ковпак, 88 - 3:2, Бабенко (пен), 90+1 - 3:3
"Арсенал": Пидкивка, Жичиков, Башлай, Вакуленко, Дубинчак, Танковский, Домбровский, Калитвинцев, Ориховский (Мудрик, 64), Авагимян (Липартия, 46), Мисси Мезу (Ковпак, 46)
"Черноморец": Кожухарь, Трубочкин, Гошкодеря (Остапенко, 71), Грачев, Норенков, Мусолитин, Бабенко, Танчик, Аржанов, Вильхамссон (Павлов, 82), Коваль (Семенив, 60)
Удаление: Аржанов, 45+1 (вторая желтая карточка)
"Ворскла" - "Карпаты" 1:1
Голы: Ребенок, 16 - 1:0, Дебелко, 88 - 1:1
"Ворскла": Ткаченко, Сапай, Гиоргадзе, Чеснаков, Ребенок, Сакив (Кане, 64), Скляр, Шарпар, Шехич (Кобахидзе, 68), Карека, Петрович (Мысык, 88).
"Карпаты": Кучинский, Мирошниченко, Сандохадзе (Дебелко, 79), Гуйе, Мехремич, Хонгла, Клец, Бусько (Мякушко, 69), Йода, Ди Франко, Понде.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|57
|2
|Динамо Киев
|22
|50
|3
|Александрия
|22
|41
|4
|Заря Луганск
|22
|32
|5
|Львов
|22
|30
|6
|Мариуполь
|22
|30
|7
|Ворскла
|22
|29
|8
|Десна Чернигов
|22
|28
|9
|Карпаты Львов
|22
|21
|10
|Олимпик Донецк
|22
|20
|11
|Черноморец Одесса
|22
|16
|12
|Арсенал Киев
|22
|12