Промес не исключает возвращения в "Спартак" на правах аренды

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Промес не исключает возвращения в "Спартак" на правах аренды

Хавбек "Севильи" Квинси Промес не оставил без внимания слухи о том, что "Спартак" хочет взять его в аренду.

"Почему нет", - написал голландец в своем Instagram.

Напомним, что Промес ранее выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год и становился чемпионом России.

Промес перебрался в "Севилью" летом 2018 года и заключил пятилетнее соглашение. В этом сезоне на его счету три забитых мяча и шесть ассистов в 49 играх.

Читайте также: "Спартак", скорее всего, откажется от аренды Промеса из "Севильи". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Крош
Крош

Все оттуда бегут,а он собрался возвращаться.

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