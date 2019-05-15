Промес не исключает возвращения в "Спартак" на правах аренды

Хавбек "Севильи" Квинси Промес не оставил без внимания слухи о том, что "Спартак" хочет взять его в аренду.

"Почему нет", - написал голландец в своем Instagram.

Напомним, что Промес ранее выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год и становился чемпионом России.

Промес перебрался в "Севилью" летом 2018 года и заключил пятилетнее соглашение. В этом сезоне на его счету три забитых мяча и шесть ассистов в 49 играх.

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