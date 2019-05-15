Ван Боммел может сменить Ковача в "Баварии"

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Ван Боммел может сменить Ковача в "Баварии"

Наставник ПСВ Марк ван Боммел может возглавить "Баварию".

Напомним, что голландец с 2006 по 2011 год выступал за мюнхенский и дважды выигрывал Бундеслигу.

Ван Боммел возглавляет ПСВ с прошлого лета. За тур до конца чемпионата команда идет на второй позиции и отстает от "Аякса" на три очка.

"Бавария" лидирует в Бундеслиге, опережая дортмундскую "Боруссию" на два очка. Напомним, что команда осталось сыграть по одному матчу.

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 33 73
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 33 66
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 33 55
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 33 55
6 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 33 54
7 Вольфсбург Вольфсбург 33 52
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 33 51
9 Вердер Бремен Вердер Бремен 33 50
10 Герта Герта 33 43
11 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 33 41
12 Майнц 05 Майнц 05 33 40
13 Фрайбург Фрайбург 33 33
14 Аугсбург Аугсбург 33 32
15 Шальке Шальке 33 32
16 Штутгарт Штутгарт 33 27
17 Ганновер 96 Ганновер 96 33 21
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 33 19
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