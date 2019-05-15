Ван Боммел может сменить Ковача в "Баварии"

Наставник ПСВ Марк ван Боммел может возглавить "Баварию".

Напомним, что голландец с 2006 по 2011 год выступал за мюнхенский и дважды выигрывал Бундеслигу.

Ван Боммел возглавляет ПСВ с прошлого лета. За тур до конца чемпионата команда идет на второй позиции и отстает от "Аякса" на три очка.

"Бавария" лидирует в Бундеслиге, опережая дортмундскую "Боруссию" на два очка. Напомним, что команда осталось сыграть по одному матчу.

Читайте также: Ван Боммел может возглавить "Милан". | http://soccernews.ru