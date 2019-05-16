Азмун не сыграет против "Ростова", участие в матче с "Енисеем" под вопросом

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов сделал заявление касательно участия форварда Сердара Азмуна в ближайших матчах "Зенита".

"Еще не понятно, сыграет ли Азмун против "Енисея". Сейчас он в Иране, ему постоянно бьют по голеностопу. Матч с "Ростовом" он точно пропустит. Семак собирался дать отдохнуть пятерым игрокам, но имен не назвал", - приводят слова Орлова российские СМИ.

Игра против "Ростова" запланирована на 19 мая, а поединок с "Енисеем" пройдет в заключительном туре.

Напомним, что "Зенит" еще несколько туров назад досрочно оформил чемпионство.

Азмун перебрался в "Зенит" минувшей зимой. За это время он провел 15 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 2 ассиста.

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