Азмун не сыграет против "Ростова", участие в матче с "Енисеем" под вопросом

Теги сердар азмунзенит санкт-петербургростовенисей красноярскгеннадий орлов

Азмун не сыграет против "Ростова", участие в матче с "Енисеем" под вопросом

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов сделал заявление касательно участия форварда Сердара Азмуна в ближайших матчах "Зенита".

"Еще не понятно, сыграет ли Азмун против "Енисея". Сейчас он в Иране, ему постоянно бьют по голеностопу. Матч с "Ростовом" он точно пропустит. Семак собирался дать отдохнуть пятерым игрокам, но имен не назвал", - приводят слова Орлова российские СМИ.

Игра против "Ростова" запланирована на 19 мая, а поединок с "Енисеем" пройдет в заключительном туре.

Напомним, что "Зенит" еще несколько туров назад досрочно оформил чемпионство.

Азмун перебрался в "Зенит" минувшей зимой. За это время он провел 15 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 2 ассиста.

Читайте также: Азмун, Салах и Шакири попали в список "новых Месси". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: "Реал" подписал контракт с Йовичем

СМИ: "Реал" подписал контракт с Йовичем

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 27 58
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 28 52
3 Краснодар Краснодар 28 50
4 Спартак Москва Спартак Москва 28 46
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 27 45
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат Ахмат 28 39
8 Ростов Ростов 28 38
9 Оренбург Оренбург 28 37
10 Рубин Рубин 28 35
11 Урал Урал 28 34
12 Динамо Москва Динамо Москва 28 31
13 Крылья Советов Крылья Советов 28 28
14 Уфа Уфа 28 26
15 Анжи Анжи 28 20
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 28 19
Полная таблица

топ-5 тегов