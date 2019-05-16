Азмун не сыграет против "Ростова", участие в матче с "Енисеем" под вопросом
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов сделал заявление касательно участия форварда Сердара Азмуна в ближайших матчах "Зенита".
"Еще не понятно, сыграет ли Азмун против "Енисея". Сейчас он в Иране, ему постоянно бьют по голеностопу. Матч с "Ростовом" он точно пропустит. Семак собирался дать отдохнуть пятерым игрокам, но имен не назвал", - приводят слова Орлова российские СМИ.
Игра против "Ростова" запланирована на 19 мая, а поединок с "Енисеем" пройдет в заключительном туре.
Напомним, что "Зенит" еще несколько туров назад досрочно оформил чемпионство.
Азмун перебрался в "Зенит" минувшей зимой. За это время он провел 15 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 2 ассиста.
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|Арсенал Тула
|28
|45
|7
|Ахмат
|28
|39
|8
|Ростов
|28
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|9
|Оренбург
|28
|37
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|Рубин
|28
|35
|11
|Урал
|28
|34
|12
|Динамо Москва
|28
|31
|13
|Крылья Советов
|28
|28
|14
|Уфа
|28
|26
|15
|Анжи
|28
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|16
|Енисей Красноярск
|28
|19