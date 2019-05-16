Хеведес пропустит остаток сезона

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Хеведес пропустит остаток сезона

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес больше не появится на поле в этом сезоне.

Как сообщает сайт клуба, всему виной травма, которую 31-летний немец получил в кубковом матче с "Ростовом" (2:0). Никаких подробностей повреждения клуб не сообщил.

Напомним, что в этом сезоне "Локомотиву" осталось провести матчи против "Урала" и "Уфы" в чемпионате, а также сразится с "Уралом" в финале Кубка России.

В чемпионате "железнодорожники" идут на втором месте, опережая "Краснодар" на два очка.

В этом сезоне Хеведес провел 26 игр и забил 4 гола.

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