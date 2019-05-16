"Ливерпуль" нацелился сразу на трех футболистов "Лиона"

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"Ливерпуль" нацелился сразу на трех футболистов "Лиона"

"Ливерпуль" заинтересован в приобретении трех футболистов "Лиона".

Как сообщает Mercato365, мерсисайдцы планируют купить хавбеков Уссама Ауара и Танги Ндомбеле, а также вингера Мемфиса Депая. Напомним, что Депай уже имеет опыт выступлений в АПЛ. Ранее футболист играл за "Манчестер Юнайтед".

Отмечается, что трансфере этих трех футболистов заинтересован лично наставник команды Юрген Клопп.

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