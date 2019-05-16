Один из лидеров "Байера" Брандт определился со следующим клубом

Хавбек "Байера" Юлиан Брандт определился со своим будущим.

Как сообщает Sky Sports, 23-летний немец в случае ухода из "Байера", желает продолжить карьеру в дортмундской "Боруссии". Однако отмечается, что игрок готов остаться в леверкузенском клубе, если им удастся пробиться в Лигу Чемпионов.

За тур до конца Бундеслиги "Байер" идет на пятом месте и имеет одинаковое количество очков с идущей на четвертой позиции менхенгладбахской "Боруссией".

В этом сезоне на счету Брандта 9 голов и 17 ассистов в 42 матчах.

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