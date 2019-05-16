Один из лидеров "Байера" Брандт определился со следующим клубом

Теги юлиан брандтбайер леверкузенборуссия дортмунд

Один из лидеров "Байера" Брандт определился со следующим клубом

Хавбек "Байера" Юлиан Брандт определился со своим будущим.

Как сообщает Sky Sports, 23-летний немец в случае ухода из "Байера", желает продолжить карьеру в дортмундской "Боруссии". Однако отмечается, что игрок готов остаться в леверкузенском клубе, если им удастся пробиться в Лигу Чемпионов.

За тур до конца Бундеслиги "Байер" идет на пятом месте и имеет одинаковое количество очков с идущей на четвертой позиции менхенгладбахской "Боруссией".

В этом сезоне на счету Брандта 9 голов и 17 ассистов в 42 матчах.

Читайте также: "Ливерпуль" лидирует в борьбе за звезду Бундеслиги. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно условие, при котором ПСЖ готов отпустить Неймара в "Реал"

Стало известно условие, при котором ПСЖ готов отпустить Неймара в "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 33 75
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 33 73
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 33 66
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 33 55
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 33 55
6 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 33 54
7 Вольфсбург Вольфсбург 33 52
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 33 51
9 Вердер Бремен Вердер Бремен 33 50
10 Герта Герта 33 43
11 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 33 41
12 Майнц 05 Майнц 05 33 40
13 Фрайбург Фрайбург 33 33
14 Аугсбург Аугсбург 33 32
15 Шальке Шальке 33 32
16 Штутгарт Штутгарт 33 27
17 Ганновер 96 Ганновер 96 33 21
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 33 19
Полная таблица

топ-5 тегов