Один из лидеров "Байера" Брандт определился со следующим клубом
Хавбек "Байера" Юлиан Брандт определился со своим будущим.
Как сообщает Sky Sports, 23-летний немец в случае ухода из "Байера", желает продолжить карьеру в дортмундской "Боруссии". Однако отмечается, что игрок готов остаться в леверкузенском клубе, если им удастся пробиться в Лигу Чемпионов.
За тур до конца Бундеслиги "Байер" идет на пятом месте и имеет одинаковое количество очков с идущей на четвертой позиции менхенгладбахской "Боруссией".
В этом сезоне на счету Брандта 9 голов и 17 ассистов в 42 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|33
|75
|2
|Боруссия Дортмунд
|33
|73
|3
|РБ Лейпциг
|33
|66
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|33
|55
|5
|Байер Леверкузен
|33
|55
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|33
|54
|7
|Вольфсбург
|33
|52
|8
|Хоффенхайм
|33
|51
|9
|Вердер Бремен
|33
|50
|10
|Герта
|33
|43
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|33
|41
|12
|Майнц 05
|33
|40
|13
|Фрайбург
|33
|33
|14
|Аугсбург
|33
|32
|15
|Шальке
|33
|32
|16
|Штутгарт
|33
|27
|17
|Ганновер 96
|33
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|33
|19