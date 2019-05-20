"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" поборются за игрока "Аякса"

Вингер "Аякса" Хаким Зийех может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Sportsmole, борьбу за 26-летнего марокканца ведут "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Ранее руководство "Аякса" завило, что игрок, скорее всего, сменит клуб этим летом.

Трансферная стоимость Зийеха составляет 35 миллионов евро. В этом сезоне он провел 49 игр, забил 21 гол и отдал 28 ассистов.

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