Семин прокомментировал победу в Кубке России

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Семин прокомментировал победу в Кубке России

Наставник "Локомотива" Юрий Семин дал комментарии после победы над "Уралом" (1:0) в финале Кубка России.

"Это была сложная игра. У нас не получилось реализовать множество голевых моментов и увеличить свое преимущество. Концовка выдалась трудно, но мы выстояли", - приводят слова Семина российские СМИ.

Напомним, что за тур до конца чемпионата "железнодорожники" идут на втором месте, однако имеют одинаковое количество очков с "Краснодаром".

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