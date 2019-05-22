Семин прокомментировал победу в Кубке России

Наставник "Локомотива" Юрий Семин дал комментарии после победы над "Уралом" (1:0) в финале Кубка России.

"Это была сложная игра. У нас не получилось реализовать множество голевых моментов и увеличить свое преимущество. Концовка выдалась трудно, но мы выстояли", - приводят слова Семина российские СМИ.

Напомним, что за тур до конца чемпионата "железнодорожники" идут на втором месте, однако имеют одинаковое количество очков с "Краснодаром".

Читайте также: "Локомотив" - обладатель Кубка России. | http://soccernews.ru