Президент "Урала" прояснил ситуацию с будущим Парфенова и Погребняка

Теги уралпавел погребнякдмитрий парфенов

Президент "Урала" прояснил ситуацию с будущим Парфенова и Погребняка

Президент "Урала" Григорий Иванов дал понять, что клуб не собирается расставаться с наставником Дмитрием Парфеновым и форвардом Павлом Погребняком.

"С Парфеновым у нас есть договоренность, что он может работать сколько захочет. С Погребняком мы близки к заключению нового контракта. Он уже согласился остаться в команде", - приводят слова Иванова российские СМИ.

В минувшем сезоне 35-летний Погребняк провел 14 матчей, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.

Напомним, что "Урал" финишировал в РПЛ на десятой позиции.

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