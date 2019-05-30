"Манчестер Юнайтед" назвал "Интеру" стоимость Лукаку

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"Манчестер Юнайтед" назвал "Интеру" стоимость Лукаку

"Интер" продолжает вести переговоры по трансферу форварда "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.

Как сообщает ESPN, "красные дьяволы" требуют за своего футболиста не менее 85 миллионов евро. Напомним, что в свое время "МЮ" потратил на покупку бельгийца около 90 миллионов.

Отмечается, что в трансфере Лукаку заинтересован Антонио Конте, который по слухам должен стать тренером "Интера".

В минувшем сезоне на счету Лукаку 15 забитых мячей и 4 результативные передачи в 45 играх.

Читайте также: Лукаку договорился с "Интером" об условиях личного контракта. | http://soccernews.ru
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