"Наполи" заинтересован в четырех футболистах "Реала"

Сразу четыре футболиста "Реала" попали в сферу интересов "Наполи".

Как сообщает AS, неаполитанский клуб проявляет интерес к защитникам Тео Эрнандесу и Начо Фернандесу, а также к хавбекам Дани Себальосу и Маркосу Льоренте.

Ранее сообщалось, что все эти футболисты будут выставлены на трансфер предстоящим летом.

Отмечается, что Тео Эрнандес стал главной целью "Наполи", однако футболист хотел бы перебраться в Германию, где за "Баварию" будет выступать его брат Лукас.

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