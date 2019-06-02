"Наполи" заинтересован в четырех футболистах "Реала"

Теги наполиначо фернандестео эрнандесмаркос льорентедани себальос

"Наполи" заинтересован в четырех футболистах "Реала"

Сразу четыре футболиста "Реала" попали в сферу интересов "Наполи".

Как сообщает AS, неаполитанский клуб проявляет интерес к защитникам Тео Эрнандесу и Начо Фернандесу, а также к хавбекам Дани Себальосу и Маркосу Льоренте.

Ранее сообщалось, что все эти футболисты будут выставлены на трансфер предстоящим летом.

Отмечается, что Тео Эрнандес стал главной целью "Наполи", однако футболист хотел бы перебраться в Германию, где за "Баварию" будет выступать его брат Лукас.

Читайте также: ПСЖ нацелился на Кулибали. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Английские клубы готовы бойкотировать еврокубки из-за изменений формата Лиги Чемпионов

Английские клубы готовы бойкотировать еврокубки из-за изменений формата Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов