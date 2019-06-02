"Барселона" нашла нового форварда в "Валенсии"

"Барселона" нацелилась на форварда "Валенсии" Родриго.

По сведениям Football Espana, наставник каталонцев Эрнесто Вальверде полагает, что 28-летний испанец способен усилить атаку команды.

Соглашение Родриго с клубом действует до июня 2022 года. Клаусула футболиста составляет 120 миллионов евро, однако "Барселона" намерена сбить цену.

В минувшем сезоне на счету Родриго 15 голов и 10 ассистов в 51 матче.

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