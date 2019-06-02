Роналду зовет Хамеса в "Ювентус"

Хавбек "Баварии" Хамес Родригес может продолжить карьеру в "Ювентусе".

Как сообщает SportBild, форвард "старой синьоры" Криштиану Роналду лично связался с колумбийцем и посоветовал ему перебраться в туринский клуб.

Напомним, что права на Хамеса принадлежат "Реалу", однако "сливочные" не рассчитывают на игрока, также как и "Бавария", у которой есть право выкупа за 42 миллиона евро.

В минувшем сезоне Хамес провел 28 игр, в которых отметился семью голами и шестью ассистами.

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