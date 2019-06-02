Роналду зовет Хамеса в "Ювентус"

Теги ювентускриштиану роналдухамес родригесбавария мюнхенреал мадрид

Роналду зовет Хамеса в "Ювентус"

Хавбек "Баварии" Хамес Родригес может продолжить карьеру в "Ювентусе".

Как сообщает SportBild, форвард "старой синьоры" Криштиану Роналду лично связался с колумбийцем и посоветовал ему перебраться в туринский клуб.

Напомним, что права на Хамеса принадлежат "Реалу", однако "сливочные" не рассчитывают на игрока, также как и "Бавария", у которой есть право выкупа за 42 миллиона евро.

В минувшем сезоне Хамес провел 28 игр, в которых отметился семью голами и шестью ассистами.

Читайте также: Хамес близок к переходу в "Наполи". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Неймару грозит срок от 1 до 5 лет

Неймару грозит срок от 1 до 5 лет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов