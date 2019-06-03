"Краснодар" - лидер России по затраченным средствам на развитие молодежи

Стало известно, сколько денег клубы РПЛ потратили на развитие молодых футболистов в 2018 году.

Так, лидером оказался "Краснодар", который вложил в свою молодежь 758,6 миллиона рублей. Отметим, что молодежка "Краснодара" финишировала в чемпионате на седьмой позиции, а чемпионом стал ЦСКА.

Рейтинг расходов выглядит следующим образом:

1. "Краснодар" - 758,6 миллиона рублей

2. "Зенит" - 493,6

3. ЦСКА - 273,9

4. "Локомотив" - 215,1

5. "Спартак" - 207,0

6. "Динамо" - 135,1

7. "Рубин" - 94,4

8. "Ростов" - 82,2

9. "Уфа" - 74,3

10. "Анжи" - 70,0

11. "Енисей" - 57,4

12. "Урал" - 54,3

13. "Ахмат" - 52,1

14. "Оренбург" - 41,2

15. "Крылья Советов" - 39,4

16. "Арсенал" - 20,4

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