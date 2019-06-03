"Краснодар" - лидер России по затраченным средствам на развитие молодежи
Стало известно, сколько денег клубы РПЛ потратили на развитие молодых футболистов в 2018 году.
Так, лидером оказался "Краснодар", который вложил в свою молодежь 758,6 миллиона рублей. Отметим, что молодежка "Краснодара" финишировала в чемпионате на седьмой позиции, а чемпионом стал ЦСКА.
Рейтинг расходов выглядит следующим образом:
1. "Краснодар" - 758,6 миллиона рублей
2. "Зенит" - 493,6
3. ЦСКА - 273,9
4. "Локомотив" - 215,1
5. "Спартак" - 207,0
6. "Динамо" - 135,1
7. "Рубин" - 94,4
8. "Ростов" - 82,2
9. "Уфа" - 74,3
10. "Анжи" - 70,0
11. "Енисей" - 57,4
12. "Урал" - 54,3
13. "Ахмат" - 52,1
14. "Оренбург" - 41,2
15. "Крылья Советов" - 39,4
16. "Арсенал" - 20,4
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20