Газинский покинул расположение сборной России

Хавбек сборной России Юрий Газинский не сыграет в матчах отборочного раунда Евро-2020.

Как сообщает твиттер сборной, футболист травмировал вращательную манжету плеча. Напомним, что игрок получил повреждение в товарищеской игре против "Чертаново" (6:0).

Отмечается, что Газинский покинул расположение сборной и отправился долечиваться в стан "Краснодара".

Напомним, что 8 и 11 июня сборную России ожидают матчи с Сан-Марино и Кипром.

В минувшем сезоне Газинский провел 41 игру, забил три гола и отдал девять ассистов.

Читайте также: Черчесов прокомментировал победный матч сборной России с "Чертаново". | http://soccernews.ru