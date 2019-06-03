Газинский покинул расположение сборной России

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Газинский покинул расположение сборной России

Хавбек сборной России Юрий Газинский не сыграет в матчах отборочного раунда Евро-2020.

Как сообщает твиттер сборной, футболист травмировал вращательную манжету плеча. Напомним, что игрок получил повреждение в товарищеской игре против "Чертаново" (6:0).

Отмечается, что Газинский покинул расположение сборной и отправился долечиваться в стан "Краснодара".

Напомним, что 8 и 11 июня сборную России ожидают матчи с Сан-Марино и Кипром.

В минувшем сезоне Газинский провел 41 игру, забил три гола и отдал девять ассистов.

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