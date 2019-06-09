Экс-тренер "Динамо" Сабо сватает Цыганкова в топ-клуб

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Экс-тренер "Динамо" Сабо сватает Цыганкова в топ-клуб

Экс-наставник киевского "Динамо" Йожеф Сабо расхвалил хавбека команды Виктора Цыганкова.

"Цыганков развивается как футболист, и чтобы это продолжалось, ему нужно отправиться в топ-клуб. Украинский чемпионат слабый и здесь он не сможет прогрессировать.

Он должен играть за топ-клубы, а не середняки. Например, в "Реале", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", ПСЖ, "Баварии" или "Наполи", который интересовался им. Я бы оценил трансферную стоимость Цыганкова в 50 миллионов евро", - приводят слова Сабо украинские СМИ.

В минувшем сезоне на счету Цыганкова 20 забитых мячей и 17 ассистов в 46 играх.

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