Экс-тренер "Динамо" Сабо сватает Цыганкова в топ-клуб
Экс-наставник киевского "Динамо" Йожеф Сабо расхвалил хавбека команды Виктора Цыганкова.
"Цыганков развивается как футболист, и чтобы это продолжалось, ему нужно отправиться в топ-клуб. Украинский чемпионат слабый и здесь он не сможет прогрессировать.
Он должен играть за топ-клубы, а не середняки. Например, в "Реале", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", ПСЖ, "Баварии" или "Наполи", который интересовался им. Я бы оценил трансферную стоимость Цыганкова в 50 миллионов евро", - приводят слова Сабо украинские СМИ.
В минувшем сезоне на счету Цыганкова 20 забитых мячей и 17 ассистов в 46 играх.
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