Три футболиста сборной Никарагуа вызвали проституток после разгрома от Коста-Рики на КОНКАКАФ

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Три футболиста сборной Никарагуа вызвали проституток после разгрома от Коста-Рики на КОНКАКАФ

Три игрока сборной Никарагуа сняли проституток после разгромного поражения от Коста-Рики (0:4) в рамках Кубка КОНКАКАФ.

"Меня разбудили в час ночи и продемонстрировали видеозапись, на которой Марлон Лопес Морено, Карлос Монтенегро и Карлос Чаваррия заходили в свои номера вместе с проститутками.

Я отправился к ним и когда увидел все своими глазами, то сказал им, чтобы они собрали свои вещи и отправлялись домой", - заявил наставник сборной Анри Дуарте.

Таким образом, сборная Никарагуа продолжит борьбу в турнире с 20 футболистами.

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